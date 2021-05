ASSE : Puel a reçu une nouvelle déstabilisante avant l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Cette 36e journée de Ligue 1 réserve quelques chocs alléchants ce week-end. Après les derbies RC Lens - LOSC puis FC Nantes - Girondins et en attendant le Stade Rennais - PSG, l’ASSE et l’OM auront croisé le fer à Geoffroy-Guichard (dimanche, 13h). Pour ce faire, Claude Puel a reçu plusieurs bonnes nouvelles cette semaine à l’ASSE.

Au-delà d’Yvann Maçon, revenu en début de semaine à l’entraînement mais encore trop juste pour reprendre en compétition, Yvan Neyou a fait son retour avec ses coéquipiers. Absent à Montpellier en raison d'une cheville douloureuse, le milieu de l’ASSE devrait pouvoir effectuer son retour dans le groupe dimanche à moins d'une rechute.

La paire Gourna-Camara a rayonné à Montpellier

Ce come back pourrait finalement ne pas faire les affaires de Puel avant l’OM. En effet, la paire composée par Mahdi Camara et Lucas Gourna-Douath a survolé les débats dans l'entrejeu dimanche à la Mosson (2-1) et il semble compliqué pour Puel d’en changer pour la réception des Marseillais. L’intéressé devrait en dire plus en conférence de presse entre midi et deux.