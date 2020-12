ASSE : Puel a récupéré un vrai joueur porte-bonheur !

Lorsque Mathieu Debuchy a démarré un match cette saison, l'ASSE n'a jamais perdu. La stat s'est confirmée contre Angers (0-0) vendredi dernier. Après sa sortie sur blessure à Marseille (2-0), l'ancien Gunner n'était pas des 7 défaites d'affilée des Verts, hormis lors du naufrage à Brest (1-4) où il était entré en jeu à la mi-temps, une fois le score acquis...

L'ASSE n'a encaissé qu'un but quand Debuchy était sur le terrain, en 7 matches

Depuis son retour, les Verts n'ont pas gagné, mais ils sont invaincus. À 35 ans, le capitaine stéphanois a encore sauvé plusieurs situations dangereuses contre le SCO. Avec lui, l'équipe n'a encaissé qu'un seul but, contre Lille (1-1). Un vrai porte-bonheur ! Un Debuchy qui a souligné après Angers les progrès de l'ASSE, dans le jeu comme au niveau de l'état d'esprit. « Il y a du progrès dans le jeu, dans la mentalité, a-t-il confié. On joue beaucoup mieux mais on n'avance pas, on ne parvient pas à gagner les matchs. On voit qu'au niveau du classement on est toujours dans le bas. On pense forcément à cette série de matchs sans victoire mais on a freiné cette spirale négative. On reste sur de bonnes performances, sur un état d'esprit qui est beaucoup mieux. Maintenant, il nous faut des victoires. On se le dit tous les jours à l'entraînement. »