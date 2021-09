ASSE : Puel annonce un coup dur contre les Girondins et éloigne un danger

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Comme d’habitude, Claude Puel a donné des nouvelles de son groupe avant de recevoir les Girondins de Bordeaux samedi à Geoffroy-Guichard (21h). Avec un coup dur pour l’ASSE : le forfait acté d’Yvann Maçon. « Il ne sera pas disponible, il a une douleur au mollet liée à son tendon d’Achille, a-t-il affirmé en conférence de presse. Moueffek a repris mais n’a pas l’autorisation pour faire des oppositions jusqu’à fin septembre. Il va parfaire sa condition et monter en régime. »

L’entraîneur de l’ASSE a ensuite calmé le jeu autour d’éventuelles inquiétudes liées au début de saison poussif des Verts. « Non il n'y a pas danger, mais c'est un mauvais départ. À nous de le corriger, a-t-il ajouté. Les trois premiers matchs étaient intéressants même si certains auraient pu être mieux récompensés. Les deux derniers ont été insuffisants. Cela ne fait pas plaisir d'être dans la zone de relégation, il faut réagir. L'entame de championnat n'est pas évidente et insuffisante. Le calendrier n'est pas simple en prenant 7 des 8 premiers de la dernière saison rapidement. C'est bien de démarrer, c'est encore mieux de valoriser nos temps forts. A Marseille, on se fait contrer sur notre temps fort. Ce sont des moments où on doit garder de la lucidité. Soit en résistant, soit en capitalisant. »

Concernant l’adversité des Girondins de Bordeaux, Puel ne semble pas inquiet. Au contraire. « Je préfère les matchs avec des gros enjeux, c'est de la compétition. On va relever ce challenge là, a-t-il poursuivi. Il n'y a pas d'avantage sur Bordeaux par rapport à la saison dernière. C'est un début de championnat. Rien n'est décanté... Il faut régler la mire et trouver ce relâchement pour trouver plus d'efficacité. On a montré des choses face à Montpellier mais il faut aller au bout de nos intentions, amener des situations avec plus de simplicité. Ramirez ? C’est un joueur qui a besoin de ballon, il peut apporter des choses. Il a l'instinct de surface pour se servir et bonifier la balle. »

