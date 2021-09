ASSE : Puel annonce une mauvaise nouvelle contre l’OL et a un avis tranché sur la vente !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

C’est seul que Claude Puel s’est présenté en conférence de presse, les joueurs de l’ASSE préférant rester concentrés sur le match à Monaco demain (19h). D’emblée, le coach des Verts a annoncé une mauvaise nouvelle : « Yvann Maçon est indisponible pour Monaco. Il ne reviendra sans doute pas avant la trêve internationale début octobre. » Cela veut tout simplement dire que Maçon ne disputera pas le prochain derby contre l’OL et que les solutions au poste de latéral droit ne seront d'ici là pas légion pour Puel...

Puel a ensuite embrayé sur l’adversité de l’AS Monaco. « Monaco est une équipe habile avec de très bon joueurs de ballon, a-t-il poursuivi. C’est un effectif très riche qui peut jouer tous les trois jours et qui a la meilleure possession de balle du championnat. C’est à nous de nous adapter face à ce type d'équipe mais on doit également être solide face aux autres formations qui évoluent de façon plus verticale. »

« Je n’attends rien de la vente »

Pour ce faire, le coach de l’ASSE sait comment s’y prendre. « La réponse est collective. Ramirez arrive. Il doit prendre la mesure de l’intensité dans les matchs, a-t-il ajouté. Nos supporters vont nous manquer à Monaco. À la fin du match contré Bordeaux de la frustration s’est exprimée. Il faut la comprendre. C’est ensemble qu’on avance. »

Enfin, l’entraîneur des Verts a eu un petit mot sur la vente annoncée de l’ASSE, que Roland Romeyer appelle de ses vœux d’ici à la fin de l’année civile. « Je n’attends rien de la vente. Nous ne maîtrisons pas le calendrier. Je laisse ça à l’extérieur du groupe. Penser à ça ferait que nous ne serions pas dans l’action », a-t-il conclu. Plutôt détaché.

