ASSE : Puel annonce une pluie d'absents pour Metz et lâche un scoop sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Les absents

"Harold Moukoudi ne sera pas présent pour un problème aux ischios tout comme Miguel Trauco, qui a repris la course. Yvan Neyou et Timothée Kolodziejczak sont incertains. Etienne Green a repris l’entraînement et on verra s’il est dispo. Wahbi Khazri a les ligaments d’une cheville touché après avoir pris un coup. On fera le point demain pour lui. 1 ou 2 joueurs sont malades également."

Les sanctions

"Concernant les sanctions, je ne sais pas si elles sont justes ou non. On va devoir jouer sans supporter à Metz et cela va empêcher une belle fête contre Clermont. Je pense qu’on est pas mal sanctionné donc j’espère qu’il n’y aura pas de suite."

La situation compliquée du club

"Je le vis comme des challenges à relever. Il faut préparer son équipe à se concentrer, à vivre ces moments là et ne pas perdre le fil. On vit des choses difficiles pour un groupe jeune mais qui a montré de magnifiques ressources contre Angers. Il nous manque des victoires mais il y a un répondant extraordinaire. C’est frustrant et dommage d’être sanctionné par manque de concentration. Faire toute cette débauche d’énergie pour un point."

Metz

"Contre Metz, ce sera un match de costaud face à une équipe athlétique et qui a beaucoup de transition dans son jeu. Ils sont comme nous et on est comme eux. C’est l’équipe qui prendra l’ascendant psychologique qui l’emportera. Les joueurs mettent de la qualité à l’entraînement. On les recentre sur le jeu car on ne veut pas perdre le fil."

Sa situation

"J’échange régulièrement avec les dirigeants. On a des réunions avec le directoire régulièrement et ce, depuis le confinement. Ma situation n’y a jamais été évoquée."

Ramirez titulaire face à Metz ?

"Juan Ignacio Ramirez est une possibilité parmi d’autres. Il y a des solutions avec Denis Bouanga, Arnaud Nordin, Romain Hamouma ou Jean-Philippe Krasso avec des profils différents. Il travaille encore sur un plan physique, car il y a un décalage important."

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

SAUVEZ-NOUS ! 🗣

On compte sur Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz pour tenir la baraque !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/hOJtxJ8cos — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 26, 2021