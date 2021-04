ASSE : Puel annonce une triste nouvelle pour l'un de ses piliers

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L'état du groupe

"Yvan Neyou n'est toujours pas disponible, Jessy Moulin aussi. Surement indisponible jusqu’à la fin de saison. Maçon doit revenir la semaine prochaine de Clairefontaine. Benkhedim n'est pas disponible. Bajic a continué son entraînement pour sa deuxième semaine. Etienne sera titulaire."

Entre Brest et Montpellier

"On doit trouver de la régularité dans notre match et notamment physiquement. Il y a eu une bonne approche contre Brest mais il y a eu trop d’absences ensuite. Nous avons laissé trop de liberté à notre adversaire. Je ne sais pas à quoi cela est du. Le ramadan peut être une explication. Quand on perd 2% d’hydratation, cela correspond à 30% de perte physique."

Maintien

"Beaucoup d’équipes, y compris Montpellier ont eu beaucoup de baisse de régime. Paris n’a jamais eu autant de défaites. Au final, cela donne un championnat très intéressant, sans réel ventre mou. Nous laissons passer des opportunités pour se mettre à l’abri. Nous devons capitaliser et éviter aux adversaires d’en profiter. Nous devons progresser là-dessus Il faut garder une ligne de conduite. Notre cap à nous c’est encore de prendre des points. Un match gagné peut nous permettre de regarder un peu plus haut. Pour l’instant, nous avons encore le maintien à l’esprit.."

Aouchiche

"Adil apprend. Il a fait de très bonnes choses en catégories jeunes. En nous rejoignant, il doit passer a un football d’adulte. Cela a des conséquences dans son quotidien, dans ses prises de décision avec et sans ballon. Il passe des caps."

Montpellier

"A Montpellier, ils ont Laborde et Delort qui sont très performants. Nous n’avons pas des joueurs avec cette qualité. Montpellier s’appuie avec des profils types et n’a pas le besoin de développer."

Supporters

"J’attends de voir si le retour des supporters est effectif. Encore une fois, on fait un métier pour donner du bonheur aux gens. Il ne reste plus beaucoup de matchs mais ce serait très positif. »

Propos retranscrits par le compte twitter du Progrès.