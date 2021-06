ASSE : Puel attend l'un de ses joueurs au tournant

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

A l'instar d'Etienne Green, Saïdou Sow et Aïmen Moueffek, le jeune attaquant de l'AS Saint-Etienne, Maxence Rivera (19 ans), a prolongé ce mardi son contrat avec les Verts. Une prolongation de contrat que l'entraîneur stéphanois, Claude Puel, a commenté sur le site officiel de l'ASSE, confiant qu'il attendait de voir les progrès de son joueur en match.

"Maxence a progressé à l'entraînement et doit désormais le montrer en match"

"Maxence a progressé à l'entraînement dans sa gestuelle et doit désormais le montrer en match en apprenant à mieux gérer ses émotions. Il possède de belles qualités pour créer des différences, marquer et faire marquer. Maxence fait partie d'un groupe de jeunes joueurs issus du centre de formation que nous développons et qui sont en train de passer des paliers", a lâché le coach des Verts au sujet de Maxence Rivera, qui est apparu à 17 reprises la saison dernière en Ligue 1.