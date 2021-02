ASSE : Puel, Caiazzo, Romeyer... les dirigeants divisent les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Les Magic Fans avaient appelé à un rassemblement samedi dernier à l'occasion du match de l'ASSE contre le Stade de Reims (1-1). Sevrés de tribunes depuis près d'un an, les MF sont venus en masse : ils étaient environ 400 pour accueillir le bus à son arrivée dans le Chaudron et encourager les Verts. « On a tous apprécié, que ce soit les joueurs, le staff, a expliqué Claude Puel. Ça nous a fait quelque chose de les entendre chanter. On regrette de ne pas les avoir dans le stade. C'est un manque. »

Peuple Vert en colère s'en prend encore aux présidents

Sur le site de l'ASSE, Jessy Moulin a lui aussi rendu un hommage appuyé aux Magic Fans : « C’est d’une tristesse incroyable sans les supporters… Geoffroy-Guichard, c’est eux. Quand on rentre sur le terrain, que le stade sonne creux… cela fait vraiment mal au cœur. C’était incroyable dans les voir devant le bus. Les chants, les fumis… c’était génial à vivre. On a hâte de revoir du monde dans les stades. » Maisi si Puel et ses joueurs ont été plutôt épargnés par les critiques frontales des supporters, la présidence du club avec Roland Romeyer et Bernard Caiazzo a subi des communiqués cinglants pour pointer du doigt son action. Et réclamer son départ. Des revendications que les résultats récents n'ont visiblement pas changé. Une banderole au message assez explicite a en effet été accrochée à Geoffroy-Guichard par le collectif Peuple Vert en colère, qui réunit lres Green Angels et les Indépendantistes, jeudi dernier : « C'est pas 3 bons résultats qui nous feront changer de position : RR, BC, dehors. » Un message plutôt clair qui contraste avec la position des Magic Fans, même si ceux-ci limitent leur soutien à Puel et à ses joueurs...

« C’EST PAS 3 BONS RÉSULTATS QUI NOUS FERONS CHANGER DE POSITION : RR BC DEHORS »



« PEUPLE VERT EN COLÈRE »



