ASSE : Puel mise sur un atout fort contre Nice et met en garde sur des incidents

Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Malgré des résultats inquiétants, Claude Puel garde le cap à l’ASSE et pense que les Verts sont sur la bonne voie. « Dans le jeu, on a eu 3 premiers matchs intéressants et cohérents, même si on aurait pu prendre plus de points. On aurait dû plus capitaliser, a-t-il affirmé en conférence de presse. Ce dernier match à Monaco était dans une lignée positive par rapport aux occasions que l'on s'est créées. C'est indispensable de conserver cela pour repartir de l'avant. C'est difficile car nous ne sommes pas récompensés. Il faut insister. »

Pour impulser une relance demain contre l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard (17h), le coach des Verts veut miser sur la principale qualité de son groupe : la résilience. « Je n'ai plus exactement en tête ce qu'il se passait lors de notre mauvaise série, mais notre groupe a toujours été impliqué, a-t-il analysé. On prend des coups de bambous, mais on se relève tout de suite pour viser la victoire sur le match suivant. Dans leur éducation footballistique, ils sont sortis grandis de leur dernière saison parce qu'ils n'ont pas lâché face à l'adversité. C'est la même chose dans ce début de saison. On est dans une situation délicate. »

Puel et l'allumette

Si l’entraîneur de l’ASSE devrait dévoiler un groupe sans surprise demain, il semble persuadé que l’OGC Nice est un candidat sérieux pour les places d’honneur. « Au vu du mercato et des investissements effectués, c'est une équipe qui vise le haut du tableau, a-t-il poursuivi. Leurs derniers résultats vont les pousser à faire mieux contre nous. Quant à nous, les critiques sont légitimes mais il y a beaucoup d'éléments contraires en ce moment. Cela fait mal de voir une équipe se battre et voir les choses s’échapper. »

Enfin, Puel est revenu sur les récents incidents qui sèment le trouble en L1. « La première des choses c'est qu'en voyant des Niçois venir ici, j'espère que la réciproque sera valable. Les médias ont un rôle à jouer dans les tribunes. Certains ont joué le rôle de l'allumette. C'est l'affaire de tous, a-t-il averti. La problématique des tribunes n'est pas nouvelle. Tout le monde doit balayer devant sa porte. C'est aussi au niveau des dirigeants de ne pas être permissif. Par moment, nous n'avons pas été assez sévère. Certains clubs et autorités ont laissé passer avec certains supporters. Il semble que l'on ait pris conscience de la chose, il faut bien la traiter pour que ceux qui aiment le football s'y retrouvent. »

