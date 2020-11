ASSE : Claude Puel conforté dans ses fonctions en haut lieu

Le projet de Claude Puel a pris un coup dans l’aile ces derniers temps. Pour diverses raisons, l’ASSE pioche après un début de saison idyllique sur le plan des résultats. Le problème, c’est que ceux-ci sont calamiteux avec zéro point pris lors des cinq derniers matches des Verts.

« C’est le bon moment pour être plus solidaire, a témoigné le coach de l’ASSE dans Le Progrès. On doit redoubler d’activité pour retrouver cette confiance. Il faut aussi aller la chercher. Ce n’est pas une fatalité, à nous d’être beaucoup plus productif. Un derby, c’est le bon endroit pour revoir pas mal de nos qualités. »

« C'est toujours l'homme de la situation »

Afin de préparer sereinement le choc contre l’OL dimanche à Décines en clôture de la 10e journée de L1 (21h), les dirigeants ont tenu à apporter leur soutien officieux à Puel, sans doute histoire que celui-ci ne lui porte pas malchance par voie officielle. « C'est toujours l'homme de la situation, assure ainsi un proche de la direction au Parisien. Claude est apprécié. C'est un homme droit, intègre, avec de vraies idées. Oui, actuellement, on a quelques difficultés. Mais tout le monde passe par de mauvaises périodes. On va relever la tête. C'est normal que ça prenne du temps. »