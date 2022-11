ASSE : Puel conteste un choix fort de Batlles

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les supporters de l’ASSE devront patienter. Ce n’est en effet que le 26 décembre que les Verts seront à la reprise pour affronter le FC Annecy lors de la 16e journée de Ligue 2. En attendant, la défense à 3 fait débat. Claude Puel n’est clairement pas fan du système testé par Laurent Batlles.

« Il y a un effet de mode »

« Ce n'est pas pareil de mettre des défenseurs ou des contre-attaquants aux postes de pistons. En tout cas il y a un effet de mode, a déclaré l’ancien coach de l’ASSE dans Sud Ouest. Quand on joue avec un système à trois défenseurs centraux et qu'on perd la balle haut, on a tendance à prendre des vagues car il n'y a pas assez de joueurs au milieu pour freiner la transition. »