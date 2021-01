ASSE : Puel contredit ses présidents au sujet de Thuilot et a prévenu Soucasse

Xavier Thuilot a été démis de ses fonctions de directeur général de l'ASSE dimanche dernier. Il lui a notamment été reproché de trop nombreux aller-retour entre Saint-Etienne et Lille pour voir sa famille mais aussi son absence en Angleterre pour mener à bien les négociations avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana à l'automne. Les présidents stéphanois estiment que les Foxes auraient pu signer un plus gros chèque que les 35 M€ plus 5 M€ de bonus. Ce manque d'investissement n'est visiblement pas partagé par Claude Puel, qui a été interrogé sur le départ de son ami par Le Progrès.

"J'ai eu une discussion avec Jean-François Soucasse"

"Par rapport à Xavier, je peux dire que c’est quelqu’un de très compétent, de très honnête, et très bosseur. Il y a une décision qui a été prise, je ne veux pas la commenter parce que j’ai envie d’envoyer plutôt du positif dans notre action et de continuer à avancer. Je souhaite à Xavier le meilleur pour la suite parce qu’il le mérite. En tout cas, il a œuvré, a été très opérationnel et a beaucoup apporté à l’ASSE."

Claude Puel a également confirmé avoir été en contact avec Jean-François Soucasse, remplaçant de Thuilot au poste de DG, et l'avoir mis au courant de toutes les petites tracasseries du club, notamment au niveau économique… "Il y a une décision qui a été prise et je veux être pragmatique par rapport à ça. Dans ce genre de situation, j’aime bien me comporter en professionnel. On a bien fonctionné avec Xavier, on accueille Jean-François Soucasse et je nous souhaite une très bonne collaboration pour le bien du club. Je souhaite continuer à avancer. Je ne veux pas commenter le départ de Xavier et l’arrivée de Jean-François. Bien sûr que j’ai eu une discussion avec Jean-François Soucasse pour lui expliquer où on en était le projet, le mettre au courant de la situation du club dans toutes ses composantes, notamment sur l’aspect financier. Il est apte à reprendre la suite et bien travailler."