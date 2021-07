ASSE : Puel désavoue l'un de ses chouchous

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

La saison dernière, au sortir d'une première saison passée entre la réserve de l'ASSE et un prêt au Puy (National), où il avait eu du mal à s'imposer, Alpha Sissoko a eu l'occasion de se montrer, fort de la confiance de Claude Puel. Doublure de Mathieu Debuchy au poste de latéral droit, l'ancien réserviste clermontois avait disputé 9 matches, dont 5 titularisations (et autant de défaites).

Sissoko grillé par Nokoue

Cité par Puel, au début de l'été, avec Yvann Maçon, parmi les successeurs désignés de Debuchy, laissé libre, Sissoko (24 ans) semblait avoir un bon coup à jouer. Et à un an du terme de son contrat, une prolongation était même envisagée. Mais il semblerait qu'on n'en prenne plus vraiment le chemin. En effet, contre Marseille, mercredi, Sissoko n'était pas dans le groupe stéphanois, et il n'a pas été convié non plus au match face à Francfort, ce samedi. A droite, Puel fait confiance à Maçon. Et c'est un jeune qui fait désormais office de doublure pour l'ancien dunkerquois, en la personne du Camerounais Bryan Nokoue. Ce dernier a marqué des points cet été et l'ASSE envisage de lui proposer une prolongation.