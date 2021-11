ASSE : Puel désigne le vrai héros de la victoire contre Clermont

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

L'ASSE a obtenu son premier succès de la saison hier en renversant Clermont dans le dernier quart d'heure. Entré en jeu à 2-0 pour Clermont, Arnaud Nordin a ramené l'ASSE à 2-1 en marquant avant de distiller deux passes décisives à Jean-Philippe Krasso et Saidou Sow.

Repositionné devant la défense, Boudebouz a été prépondérant

Mais c'est davantage le rôle joué par Ryad Boudebouz que Claude Puel a tenu à mettre en lumière. « J'ai fait rentrer Denis Bouanga à la mi-temps pour apporter plus de largeur et de percussion, a expliqué le Castrais. Et sur la fin j'ai fait rentrer des éléments offensifs : Nordin, Krasso, Ramirez. On a basculé sur une défense à trois avec Nordin et Bouanga en pistons. J'ai fait redescendre Ryad (Boudebouz) pour les sorties de balle. On avait été défaillants dans ce secteur très important et il a bien fait vivre le ballon, devant la défense, il a bien servi les offensifs. Tout le monde a fait les efforts offensifs, défensifs. Cela a permis de maintenir l'équilibre. »