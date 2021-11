ASSE : Puel en remet une couche, le FC Nantes menacé ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C’est ce qu’on appelle plus communément faire la tournée des chapelles. Après avoir accordé une longue interview à L’Équipe, Claude Puel était également invité sur l’antenne de RMC Sport hier soir. En compagnie de Jérôme Rothen, l’entraîneur de l’ASSE a débriefé l’actualité des Verts en revenant sur les conditions de son arrivée au club en octobre 2019.

« Depuis mon arrivée, on doit faire face à énormément de choses. L’aspect sportif est extrêmement lié à des aspects économiques. C’est pour ça que je dis que Saint-Étienne est à la croisée des chemins, on est partis sur un renouvellement de modèle, a-t-il rappelé. Saint-Étienne s’était fortement endetté et était mal classé à mon arrivée en octobre 2019, C’était l’urgence au-delà du sportif. Il y avait des choix à faire entre essayer de manager au mieux les joueurs et finir la saison d’un point de vue économique. Il y avait une grande urgence. On parlait de la possibilité d’une disparition du club lors de la première année. »

Interrogé ensuite sur ses ambitions avouées dans L'Équipe de terminer dans le Top 10 en fin de saison, Puel a confirmé avant d'en remettre une couche. « Il faut se fixer des objectifs, a-t-il rappelé. On termine à la 11e place la saison dernière malgré une série de défaites. Il faut toujours être ambitieux. Un mauvais début de saison n’est pas une raison pour être dans la sinistrose. On veut sauver le club, se maintenir. Mais on veut aussi rester ambitieux. » Actuellement avant-dernière de L1, l’ASSE compte neuf points de retard sur le 10e du classement... qui n’est autre que le FC Nantes.

