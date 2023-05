ASSE : Puel en remet une couche sur son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Le passage de Claude Puel à Saint-Etienne n’a pas laissé que des bons souvenirs aux supporters stéphanois, et c’est peu dire. L’ancien entraîneur niçois qui avait plutôt fait du bon travail à son arrivée, a ensuite sombré avec les Verts, faute de moyens selon lui.

« C’était un club en très grosse difficulté sportive »

Dans les colonnes de 90 Football, l’ancien tacticien de Premier League a raconté son passage et la cause de ses échecs : « On a succombé à la pression tout simplement. Après c'était un club en très grosse difficulté financière, même sportive. Mais il faut se donner les moyens et si on n'a pas les moyens financiers, il faut déjà des moyens de développement avec des joueurs et des profils et s'appuyer sur la formation pour l'amener à du très haut niveau »

Il en a ensuite rajouté une couche : « La pression, les réseaux, l'avènement qu'il y a dans le football maintenant fait que les gens de direction sont sous pression et ils la gèrent ou la jugulent de différentes façons. Il y avait tout à mettre en place et on a oeuvré pour ça pendant deux ans et on n'a pas pu aller au bout tout simplement et c'est dommage. »