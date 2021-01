ASSE : Puel en remet une toute dernière couche sur Ruffier

Stéphane Ruffier est décidément un sujet qui porte à l’ASSE. Plus de deux semaines après son licenciement, le gardien basque revient inlassablement dans la bouche de Claude Puel. Invité de RMC Sport hier soir, le manager général des Verts a en effet commenté sans doute pour la dernière fois ce dossier sensible du club ligérien.

« Les décisions ont été prises en comité directeur comme il se devait »

« Je m'en tiens à la gestion d'un groupe, a-t-il affirmé. Il y a un joueur qui n'a pas accepté d'être remplacé pour un match et ça a pris des proportions que ça n'aurait jamais dû prendre. Dans un club, l'aspect sportif doit être respecté par tout un chacun, c'est une discipline collective. Les décisions ont été prises en comité directeur comme il se devait. »

Puel droit dans ses bottes face à l'OL

Au-delà du cas Ruffier, qui a rebondi depuis en tant qu’éducateur à Bayonne, l’entraîneur de l’ASSE a tenu un discours musclé avant le derby dominical contre l’OL à Saint-Étienne (21h). Une demande de report ? On va regarder ce qu’il est possible de faire. Je me doute bien que Lyon va être d’accord, a-t-il ironisé. Me positionner en victime ou une façon de justifier une défaite dimanche ? Je pense que vous ne me connaissez pas beaucoup ou pas vraiment. Je ne m’apitoie pas, jamais. Je ne tire jamais de couvertures, je n’ai pas besoin de ça. C’était pour expliquer notre semaine, celle qu’on avait eue. »