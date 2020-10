ASSE : Puel enregistre une très bonne nouvelle pour l'avenir des Verts

On se console comme on peut. Après le transfert de Wesley Fofana à Leicester et la mise au point de Claude Puel sur l'état des finances, 13 joueurs (en comptant la recrue Retsos, parti rejoindre les Espoirs grecs après avoir signé son prêt hier) ont rejoint leur sélection lors de la quinzaine internationale, ce qui est forcément un motif de satisfaction et d'espoir pour l'ASSE, pour son avenir.

Maçon avec les Espoirs, Moueffek avec les U20

Comme Fofana, Yvann Maçon a été appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs, le jour de ses 22 ans. Une récompense de son très bon début de saison. Arnaud Nordin fait aussi partie des Bleuets qui vont affronter le Liechtenstein et la Slovaquie ces prochains jours. Chez les U20, Stefan Bajic et Adil Aouchiche sont rejoints par Aimen Moueffek, dont la dernière apparition sous le maillot tricolore remontait à deux ans, en U17. Comme William Saliba, les trois stéphanois effectuent un stage à Ploufragan, en Bretagne. A l'étage en dessous, Maxence Rivera fait partie des 22 joueurs retenus par Bernard Diomède en équipe de France U19 pour affronter l'Allemagne ce jeudi et lundi prochain à Düsseldorf. A 17 ans, Lucas Gourna-Douath, surclassé, fait quant à lui partie des 22 joueurs retenus en équipe de France U18 pour une double confrontation amicale contre les Pays-Bas à Alphen aan den Rijn.

Sow avec la Guinée, Moukoudi avec le Cameroun

Du côté des étrangers de l'ASSE, à 18 ans, le néo-pro Saidou Sow intègre pour la première fois la sélection de Guinée qui jouera deux matches contre le Cap-Vert et la Gambie. Pré-sélectionné, Yvan Neyou n'a pas accompagné Harold Moukoudi avec le Cameroun, en stage en Hollande où les Lions Indomptables affronteront le Japon en amical à Utrecht. Enfin, Denis Bouanga affrontera les Ecureuils du Bénin en amical à Lisbonne avec sa sélection du Gabon, alors que Wahbi Khazri fait partie des 30 Aigles de Carthage retenus pour affronter le Soudan à Radès (Tunisie) et le Nigéria, en Autriche. Miguel Trauco, lui, s'est envolé pour le Pérou, qui doit affronter le Paraguay et le Brésil pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

« Les jeunes sont récompensés »

Claude Puel se réjouit de compter de plus en plus d'internationaux dans son groupe. « Notre politique, c'est de s'appuyer sur notre formation avec un bon travail qui a été fait depuis quelques saisons, soutient-il. Les jeunes ont du talent, ils sont récompensés. On a une dizaine de sélectionnés, dont plusieurs jeunes que l'on va développer. On a un groupe de qualité. A l'avenir, il faudra garder nos jeunes joueurs beaucoup plus longtemps mais il y a énormément de positif dans notre situation. J'espère que nous aurons le soutien de nos supporters dans ce projet. »