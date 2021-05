ASSE : Puel envoie un message fort au LOSC et au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Vainqueur ce dimanche de l'Olympique de Marseille (1-0), l'AS Saint-Etienne a officiellement assuré son maintien en Ligue 1. Alors que les Verts affronteront dimanche prochain le LOSC, à la lutte avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France, Claude Puel l'assure, ses joueurs ne se relâcheront pas.

"On n'est pas là pour décerner le titre"

"On n’est pas là pour décerner le titre et jouer les trouble-fête. On est là pour jouer les matchs. Le fait de jouer Lille nous maintient dans la compétition. On a envie de faire une bonne production contre eux. Il n’y aura pas de défaut de concentration et on ne se relâchera pas", a prévenu l'entraîneur stéphanois en conférence de presse d'après-match.