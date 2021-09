ASSE : Puel envoie un message très clair à trois joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Lors du déplacement à Montpellier (0-2), dimanche, Claude Puel n'a pas convoqué Ryad Boudebouz et Gabriel Silva. Les deux joueurs sont poussés vers la sortie. Le message est très clair pour Silva car Miguel Trauco était absent à la Mosson, rentré trop tard du Pérou, tout comme Saidou Sow, à cause d'un protocole Covid après son séjour en Guinée durant la trêve internationale. Autre joueur non retenu : Assane Diousse.

Comme Boudebouz et Silva, le milieu sénégalais avait été placé sur la liste des transferts cet été, en vain. A noter que Boudebouz a inscrit sur un penalty obtenu par Maxence Rivera, l'un des trois buts de la réserve de l'ASSE, tenue en échec par Thonon (3-3). La recrue El Hadj Dieye et le jeune Yanis Lhéry ont été les autres buteurs stéphanois.

