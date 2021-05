ASSE : Puel fait une belle promesse sur sa classe biberon

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

But !: Claude, que retenez-vous de ce dernier match de la saison face à Dijon (0-1) ?

Claude PUEL : On a manqué d'efficacité. On a fait 30-35 premières minutes très intéressantes dans la cohésion, la fluidité, avec beaucoup d'occasions. Mais on n'a pas capitalisé et Dijon a marqué sur sa première incursion. Après, on a manqué de fluidité, de simplicité. On a perdu notre jeu. On s'est compliqué la tâche. On a bien abordé le match mais on l'a mal fini. C'est dommage.

Vous auriez fini 10e en cas de victoire...

Oui. On aurait pu gratter encore une place et finir dans la première moitié du tableau. C'est comme ça. Maintenant on va penser à bien récupérer. Les joueurs ont beaucoup donné cette saison. Ils ont su répondre présent quand il fallait, même si on aurait aimé finir sur une meilleure note.

Ce match n'est-il pas un peu le reflet de votre saison ?

Non. Même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matches où on a péché dans la finition, notamment lors de la première partie de saison.

Vous avez lancé les jeunes Mathys Saban et Yanis Lhéry. Les reverra-ton la saison prochaine ?

On verra s'ils seront avec nous. Il y avait des blessés, des joueurs indisponibles. Les jeunes s'étaient bien entraînés. Ce dernier match leur a permit de découvrir la vie de groupe. C'était simplement leur mettre le pied à l'étrier, leur montrer que le chemin est encore long. L'apprentissage sera long.

« C'était une saison compliquée. Mais on a fait preuve de ressources, de mental. On ne s'est pas affolés. On a fait une bonne 2e partie de saison »

Vous avez joué très jeune sur ce dernier match...

Oui. Mais ces jeunes, laissez les mûrir et on en reparlera. Il y a des satisfactions. Adil (Aouchiche) a été intéressant. Maxence (Rivera) est bien rentré.

Vous trouvez que les jeunes ont progressé ?

Bien sûr. Beaucoup de choses ont été imposées. C'était une saison compliquée. Mais on a fait preuve de ressources, de mental. On ne s'est pas affolés. On a fait une bonne 2e partie de saison. On a fait jeu égal avec la plupart des équipes qui jouaient le titre, que ce soit Paris, Lille, ou Monaco et Lyon à l'aller. Il y a eu beaucoup de choses encourageantes. Je pense que beaucoup de joueurs ont passer des paliers. L'équipe également.

Vous terminez 11e. Est-ce une saison positive ?

Je pense qu'elle est positive par rapport à la situation de départ. Il y a eu trois mercatos où on n'a pas pu être acteurs. Il a fallu développer des joueurs qui représentent les actifs, le futur de l'ASSE. C'est une saison satisfaisante.

Vous pourrez être acteur cet été ?

Nous verrons bien. Je pense que ce sera difficile d'être acteur. Mais nous ne serons pas les seuls.