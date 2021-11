ASSE : Puel fait une grande promesse pour l'avenir des Verts

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

But! : Claude, comment avez-vous vécu ce scénario complètement fou contre Clermont ?

Claude PUEL : C'est un scénario qui se répète puisque cela fait plusieurs fois qu'on revient au score, souvent de loin. Et là, on s'impose, on va chercher les trois points en marquant deux fois dans les arrêts de jeu. Cela montre encore le courage des joueurs, du staff. Tout le monde est impliqué, que ce soit ceux qui démarrent, ceux qui rentrent. On donne tout. On le mérite !

C'était pourtant mal engagé à 2-0...

Oui. On a beaucoup de choses à corriger, on le sait. Mais revenir comme ça, faire la différence, ça montre que personne ne triche. Ce groupe donne tout.

C'est un soulagement ?

Il y avait de la joie dans le vestiaire, bien sûr. Mais ce n'est qu'une étape, qu'une marche. Il nous en reste beaucoup à gravir. On débloque le compteur, c'est bien pour la confiance. Il faut rester mesurés mais les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. C'est un groupe qui se forge dans la difficulté. Et c'est un groupe qui sera très fort.

Il y a beaucoup d'irrégularité chez certains joueurs, notamment les jeunes...

Ils sont dans l'apprentissage. Ils ne maitrisent pas encore tous les codes. Mais c'est vrai qu'ils doivent gagner en régularité et en concentration pour valider les bonnes choses qu'ils font. On fait trop d'erreurs qui nous pénalisent nous-mêmes.

