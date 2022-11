ASSE : Puel fait une nouvelle révélation sur son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Des mois, maintenant, qu'ils prennent de mauvaises décisions. Et qu'ils ont envoyé l'ASSE en Ligue 2. On parle ici des deux actionnaires majoritaires du club du Forez, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui, depuis le départ de Christophe Galtier, se sont régulièrement trompés sur le choix de l'entraîneur. Oscar Garcia ? Un fiasco. Julien Sablé ? Vite remplacé par son adjoint, Jean-Louis Gasset. Ghislain Printant ? Viré après quelques matches. Claude Puel ? Trois ans de mauvais résultats et un licenciement. Pascal Dupraz ? La Ligue 2 à la fin de son mandat.

Claude Puel, justement, est revenu pour So Foot sur les conditions de sa venue dans le Forez. L'occasion, pour lui, de nous informer qu'il aurait pu signer quelques mois avant son arrivée officielle.

Extrait : " À Saint-Étienne, j’ai signé en octobre 2019, alors que l’équipe était avant-dernière. Quand Jean-Louis Gasset avait quitté le club, en juin de la même année, on m’avait approché, mais je sentais l’effectif vieillissant, pas forcément armé pour jouer la Ligue Europa. Je n’avais pas donné suite à ces premiers contacts. J’ai finalement accepté cinq mois plus tard. J’ai vite compris que la situation était difficile du point de vue économique."