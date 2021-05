ASSE : Puel formule un seul bémol après la victoire à Montpellier

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE a fait un grand pas vers le maintien en L1 dimanche à la Mosson. En s’imposant à Montpellier avec la manière (2-1), les Verts se sont mis à l’abri avant de recevoir l’OM dimanche à Geoffroy-Guichard (13h).

« Je pense que c'est la victoire du maintien, même si ce n'est pas fait mathématiquement, s’avance Denis Bouanga dans L’Équipe. Mais on n'a jamais eu peur de descendre dans la saison, même après nos sept défaites d'affilée. Je savais qu'on avait les qualités. » Claude Puel n'en doutait pas non plus.

« Le seul bémol, c'est de ne pas avoir scoré pour se mettre à l'abri »

La satisfaction du manager général de l'ASSE était dès lors encore plus grande d'avoir vu ses joueurs les exprimer même s’il attend encore mieux de leur part pour boucler la saison. « C'est un superbe résultat et un très bon match de notre part. On voulait grandir et on a corrigé notre concentration, hormis sur le premier but. Le seul bémol, c'est de ne pas avoir scoré pour se mettre à l'abri en seconde période », a-t-il conclu. Nul doute que les Verts ont entendu le message.