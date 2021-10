ASSE : Puel, les joueurs, les dirigeants… un ancien cible le problème n°1 des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Alors que l'ASSE traverse une grosse zone de turbulences, entre sa dernière place au classement et la vente du club, Mickaël Pontal a ciblé le principal problème des Verts. Selon l'ancien défenseur, qui a porté le maillot stéphanois de 1998 à 2004 et est désormais entraîneur de Veauche en Régional 2, ce n'est pas tant Claude Puel que ses joueurs qui sont responsables de la 20e place actuelle.

"Les chiffres parlent d’eux même, a-t-il déclaré au site de supporters, En Vert et Contre Tous. Le constat, je pense, c’est qu’on manque de qualité. Aujourd’hui, il n’y a pas de secret. Il y a des postes où on n’est pas au niveau, des postes où on est trop jeune, des postes où cela ne fonctionne pas. Quand tu es dans cette situation là c’est que tu manques cruellement de qualité pour être au niveau. Aujourd’hui, on n’est pas au niveau."

