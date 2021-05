ASSE : Puel met les choses au point et se projette déjà

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Voici les propos de Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE après la défaite des Verts afce au DFCO sur le score de 1-0.

"On a fait 35 minutes intéressantes, on s'est procuré un grand nombre d'occasions et on n'a pas réussi à concrétiser. Derrière, sur la première occasion concédée, on encaisse un but. On a ensuite manqué de fluidité et de simplicité, on s'est compliqué la tâche en ajoutant des contrôles approximatifs et des touches supplémentaires. C'est un dernier match qu'on avait bien abordé et qu'on a mal fini. C'est dommage, il y avait moyen de gratter une place.

On va penser à récupérer, ces joueurs se sont beaucoup donnés cette saison en étant présents quand il le fallait. Je souhaite que tout le monde parte bien se reposer, même si certains partent en sélection. Tout ce groupe a progressé dans la difficulté, on n'a pas été épargné, on a dû faire face à beaucoup de choses.

Dans une saison compliquée on a montré beaucoup de ressources, on est allé chercher des points et des matchs importants. On a fait jeu égal avec beaucoup d'équipes qui jouaient le titre, on a fait une bonne seconde partie de saison. On a fait des matchs aboutis que ce soit contre Paris, Lille, Lyon ou Monaco à l'aller. Il faudra désormais trouver une régularité. Il y a des joueurs qui ont passé des paliers et qui ont progressé."