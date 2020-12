ASSE : Puel félicite son dernier invité surprise de l'année

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Montpellier HSC

A l'issue du match nul de l'ASSE à Monaco, mercredi dernier, Claude Puel a expliqué la titularisation surprise de Kévin Monnet-Paquet. « J'avais besoin de trouver un équilibre avec l'enchaînement des matches et de quelqu'un qui puisse travailler sur le côté, a confié l'ancien monégasque. A l'entraînement, Kévin m'a convaincu qu'il était prêt. »

« Monnet-Paquet a fait un très bon match »

Et à Puel d'ajouter : « Il a mis de l'intensité dans son jeu et fait preuve du caractère. Je n'ai pas hésité à le faire débuter car il l'a mérité. Il a réussi un très bon match ». Remplacé à l'heure de jeu, KMP a pourtant été à l'origine directe de l'ouverture du score des joueurs de la Principauté, à Louis II, en couvrant un hors jeu à cause de son mauvais positionnement. Mais à sa décharge, il revenait de blessure et n'avait plus débuté depuis près de deux mois.