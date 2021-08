ASSE : Puel n'est pas le seul à avoir félicité Nadé

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Interrogé sur la prestation de Mickaël Nadé (22 ans), Claude Puel, le coach de l'ASSE, a été plutôt élogieux. « Il a été solide. Il a gagné beaucoup de duels. Il a eu du mal à finir, c'est pour ça que je l'ai sorti. Il avait un peu de mal à lire les trajectoires sur la fin quand Lorient a utilisé un jeu plus direct. Mais il a été dans la lignée des matches amicaux où il était monté crescendo », a commenté le Castrais.

Son vis à vis lorientais, Christophe Pélissier, a lui aussi rendu hommage au natif de Sarcelles, ainsi qu'à Harold Moukoudi, lorsqu'il a été questionné sur le match discret de son avant-centre, Terem Moffi. « Terem a fait six bons mois mais à lui de progresser. Il aura d'autres duels. Bravo aux deux défenseurs de Saint-Etienne. » Harold Moukoudi n'a d'ailleurs pas tari d'éloges lui non plus : « Mickaël a fait un très bon match. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas joué en L1. Ce n'est jamais facile. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a encore à travailler les automatismes mais c'est encourageant. »

