ASSE : Puel offre un petit répit aux Verts, Gourna-Douath entame une nouvelle aventure risquée

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE tentera dimanche à la Meinau (15h) de faire fructifier son bon point pris face à l’OL à Geoffroy-Guichard avant la trêve internationale (1-1). Face à une équipe du RC Strasbourg qui a relevé la tête depuis le début de la saison, l’affaire sera compliquée pour l’escouade de Claude Puel.

Pour ne pas griller ses forces vives présentes à l’Étrat et impulser une montée en puissance avant ce rendez-vous capital, le Castrais leur a octroyé une journée de repos ce lundi. Le retour à l’entraînement s’opérera mardi après-midi avant un enchaînement progressif jusqu’au départ pour l'Alsace.

Pendant ce temps-là, Lucas Gourna-Douath (18 ans) s’est lancé dans une nouvelle aventure qu’il sait déjà risquée d’avance : il a fait son apparition sur Twitter pas plus tard qu’hier. « Hello la team ! Je viens d’arriver sur Twitter donc on commence doucement hein », a souri le jeune milieu de terrain de l’ASSE. Bonne chance à lui !

Hello la team !

Je viens d’arriver sur @Twitter donc on commence doucement hein 🥶🤣#LG6 pic.twitter.com/Dj3NF5k596 — Lucas Gourna Douath (@LGourna_off) October 10, 2021