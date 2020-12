ASSE : Puel pourrait sortir un cadeau des cartons pour finir l’année en beauté !

L’ASSE a entamé une nouvelle série, toute aussi contrastée que la précédente mais plus fructueuse sur le plan comptable. En faisant le nul contre le SCO d’Angers hier en ouverture de la 14e journée de L1 à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts ont ainsi étiré à trois le nombre de matches sans défaite consécutifs. Malgré tout, les hommes de Claude Puel restent à portée de la zone rouge et devront sortir le bleu de chauffe dès mercredi contre les Girondins à Bordeaux (21h).

« Ça fait deux matches qu'on ne prend pas de buts. C'est rassurant. Ça prouve que l'équipe travaille bien. C'est positif, estime Harold Moukoudi. On retrouve des bases plus solides. C'est comme ça qu'on arrivera à plus se lâcher offensivement. On est sur la bonne voie. Si on reproduit ça, l'efficacité va revenir. »

« À Bordeaux avec l'envie de ramener trois points »

Le défenseur central de l’ASSE (23 ans) sera suspendu contre l’AS Monaco... ce qui pourrait ouvrir la voie d’un retour en grande pompe de Panagiotis Retsos. La convalescence du défenseur grec a bien avancé au point de peut-être figurer dans le groupe contre Nîmes dimanche prochain. Face à l'AS, on le voit mal être absent. Si retour il y a, il pourrait encore plus stabiliser l’arrière-garde stéphanoise, déjà plus consistante avec les retours de Mathieu Debuchy et Jessy Moulin au premier plan. « J'ai confiance. On est des compétiteurs. On va aller à Bordeaux avec l'envie de faire un gros match et de ramener trois points », conclut Moukoudi avant d’aller en Gironde.