ASSE : Puel prêt à lancer d'autres anciens héros de la Gambardella ?

L'ASSE a gagné un match et Ryad Boudebouz a rejoué ! Si si, véridique ! Ça s'est passé vendredi à l'Etrat, contre Grenoble (3-2). Pourtant, les pensionnaires de L2 ont mené deux fois au score, grâce à un doublé de leur attaquant Moussa Djitté, mais les Verts, qui avaient égalisé par Maxence Rivera en première mi-temps avant de prendre un second but, ont renversé les Isérois en seconde période, avec Boudebouz sur le terrain, grâce à des buts signés Kévin Monnet-Paquet et Tyrone Tormin, tous deux servis par Charles Abi.

Gabard et Petit ont fait belle impression contre Grenoble, Tormin a offert la victoire baux Verts

Contrairement à un premier acte où la maitrise avait été grenobloise, les Verts ont eu le ballon et ils se sont procurés beaucoup d'occasions, Abi ratant deux face à face avec le portier adverse, tout comme le jeune Baptiste Gabard. Ce dernier, entré à la mi-temps, s'est mis en évidence par la qualité de son pressing, de ses anticipations, qui ont contribué à asseoir la domination stéphanoise. A ses côtés, Victor Petit a apporté sa rigueur lui aussi. Le duo de récupérateurs, rodé et efficace lors de la campagne victorieuse en Coupe Gambardella il y a deux ans, n'a pas été étranger à la belle deuxième mi-temps de l'équipe, avec aux manettes un Bilal Benkhedim très en vue lui aussi. Et le but de la victoire a été estampillé Gambardella avec Tormin à la finition, mis sur orbite par Abi. On notera aussi qu'en première mi-temps, Aymen Moueffek avait été, et de loin, le meilleur Vert sur le terrain. Dans un rôle de milieu, à son vrai poste, où Claude Puel ne l'a toujours pas aligné jusqu'ici.