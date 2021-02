ASSE : Puel prêt à relancer le parfait complément de Modeste ?

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pour le site Poteaux Carrés, Sylvain Marchal, l'ancien défenseur des Verts, aujourd'hui coach des U17 du FC Metz, s'est confié sur la recrue stéphanoise Anthony Modeste, avec qui il avait joiué à Bastia en 2012-13. « Il a fait une très belle saison. C’était vraiment un bon point d’appui, il avait cette capacité à garder le ballon et il avait montré toute son adresse devant le but, tu viens de rappeler ses bonnes stats. Antho est quelqu’un qui a besoin de se sentir en confiance, à Bastia il a trouvé un contexte favorable. Il se sentait bien, a joué beaucoup de matches. C’est un grand gabarit, il a besoin d’enchaîner, de se sentir bien physiquement », a confié Marchal.

« Khazri et lui peuvent être complémentaires »

Humainement, Modeste n'a laissé que de bons souvenirs à l'ancien Merlu. « Antho est quelqu’un qui a du caractère, de la personnalité, ajoute Marchal. J’aime sa générosité, sur le terrain comme en dehors. Ce n’est pas un gars qui attend la balle sans bouger, il fait des efforts défensifs. C’est un attaquant assez complet. Il est costaud. Dos au jeu, il sert de point de fixation. Je me souviens qu’il avait aussi la capacité à prendre la profondeur. Ce n’est pas forcément un joueur explosif sur les premiers mètres mais il est assez puissant quand il est lancé. J’ai le souvenir aussi d’un garçon adroit dans la surface. Antho aime marquer des buts ». Enfin, en l'absence de Romain Hamouma, out pour un mois, Marchal a évoqué la complémentarité entre Modeste et Wahbi Khazri, qui avaient joué ensemble à Bastia à ses côtés. « J’ai vu que Wahbi a fait une bonne entrée en jeu lors du dernier match des Verts contre Nantes. C’est intéressant de le revoir jouer avec Antho. Ce sont de bons joueurs qui peuvent être complémentaires ». De quoi donner des idées à Claude Puel ?