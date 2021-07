ASSE : Puel promet du lourd à l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Pour son quatrième match de préparation à la saison 2021-2022, l'AS Saint-Etienne s'est incliné samedi sur sa pelouse face au Clermont Foot 63 (3-2) malgré des buts de Charles Abi (32e) et Ryad Boudebouz (66e). Au prochain match amical, les Verts affronteront l'Olympique de Marseille, ce mercredi (21h) au Stade Jean Laville de Gueugnon.

Avant le duel face à l'OM, Claude Puel s'est exprimé sur les pistes d'améliorations de son équipe. "On doit garder plus longtemps l'intensité avec laquelle on a débuté le match. Je regrette aussi qu'on n'ait pas su faire la différence quand on a mis notre adversaire sous pression. J'espère qu'on sera plus performants dans ces domaines face à Marseille, puis à Francfort. En tout cas, Clermont est déjà bien en place et nous a permis de disputer un bon match", a confié l'entraîneur de l'ASSE après le revers contre Clermont.

Un 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲 comme sixième match amical ! 👊



📆 Mercredi 28 juillet, 21h

🆚 @OM_Officiel

🏟 Stade Jean Laville, Gueugnon



👥 Ouvert au public

📺 Diffusé sur @C8TV — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2021