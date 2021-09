ASSE : Puel reçoit des premières bonnes nouvelles avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L’ASSE n’a plus vraiment le choix : elle doit accrocher un résultat samedi contre l’OGC Nice (17h) sous peine de regarder ses concurrents commencer à s’envoler au classement de L1. L’affaire ne s’annonce pas simple face à une équipe qui encaisse peu de buts et sera revancharde après sa première défaite de la saison mercredi à Lorient (0-1).

« Cette défaite me reste en travers de la gorge, a pesté Christophe Galtier. Mon équipe aurait pu mettre en danger l’adversaire, mais on a failli sur le plan offensif. C'est un match qui me laisse amer car ce sont des points qui s'évaporent. Est-ce un coup d'arrêt ? C'est l'avenir qui nous le dira. »

L’avenir immédiat passe donc par Geoffroy-Guichard ce samedi et ne se fera sans doute pas avec Justin Kluivert. Privé de Dolberg mercredi à Lorient (0-1), Galtier devrait se passer de celui qui ressemble à un maillon fort de son onze avec 5 titularisations cette saison, lui qui est sorti en première mi-temps et qui souffre d'une lésion musculaire. Par ailleurs, Claude Maurice et Bambu ne devraient pas non plus être de la partie dans le Chaudron.

