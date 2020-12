ASSE : Puel reçoit le soutien sans faille d'un Vert de 76

Plus les mauvais résultats s'accumulent à Saint-Etienne, plus la tension grandit sur les épaules de Claude Puel. C'est que depuis qu'un an qu'il est là, le technicien a accumulé plus de déceptions que de joies (finale de Coupe de France, première victoire au Vélodrome depuis 40 ans, tout de même). Et les supporters, qui ont bien compris que leur club n'avait plus les moyens de ses ambitions, ont de plus en plus de mal à digérer la longue phase de transition dans laquelle les Verts sont plongés. Mais Alain Merchadier réclame encore et toujours de la patience, convaincu que Puel est bien l'homme de la situation.

"Il est l'homme de la situation"

Le latéral droit des Verts des années 70 a expliqué lors de l'émission 100% Vert sur France Bleu : "Claude Puel, je le connais bien personnellement. C'est un formateur qui a un costume d'entraîneur de première division. C'est un préparateur de F1, il met les mains dans le moteur, il connaît les pièces et le fonctionnement. C'est un très grand professionnel, qui s'appuie sur le travail quotidien".

"Il est l'homme de la situation. Il ne faut pas oublier que les hommes qui sont dépositaires du résultat ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs qui prennent les buts et qui marquent les buts. L'entraîneur conseille aussi, mais les joueurs se doivent d'avoir un état d'esprit pour faire honneur au maillot. C'est une personne qui a une projection très précise sur l'avenir du club. Il a une vision avec deux trois coups d'avance, c'est pour ça que c'est très intéressant d'être un jeune joueur à Saint-Etienne, en sachant que le devenir peut être intéressant pour devenir professionnel."