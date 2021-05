ASSE : Puel reçoit un renfort inestimable pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Yvann Maçon sera peut-être bientôt le jour explosif qu’il était en début de saison. Parti pour être LA révélation de l’ASSE cette saison, le latéral de 22 ans avait été fauché en plein vol fin 2020 en étant victime d’une luxation du genou droit et d’une rupture du ligament croisé antérieur.

Après des mois de convalescence, le voilà bientôt apte à reprendre la compétition. En vue de la saison prochaine, l’intéressé est déjà plein d’enthousiasme après avoir repris l'entraînement collectif début mai.

Maçon sera bientôt à 100% de ses moyens

« Je me sens très bien. Je retrouve des sensations. Je fais des conservations, des jeux en tant que joker, je travaille mon cardio. Je travaille au poste, les centres, je reprends les automatismes, je fais beaucoup de jeu réduit pour retrouver les sensations et les déplacements dans l’espace, a-t-il expliqué au Progrès. J’ai retrouvé toutes mes capacités. J’avais 100% de différence entre les deux muscles des deux côtés et à présent, il ne m’en manque que 5 à rattraper. Je reprends le jeu, ça va passer par là et je reste une semaine supplémentaire pour justement gagner du temps pour la saison prochaine et la reprise. » Claude Puel peut se frotter les mains, lui qui pourrait enfin stabiliser les postes de latéral.