ASSE : Puel reçoit un signe d’espoir très rassurant en vue du maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Dépassé dans tous les compartiments du jeu, l'AS Saint-Etienne a été balayé vendredi dernier sur sa pelouse par l'AS Monaco (4-0), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Toujours 16es au classement, les Verts comptent quatre points d'avance sur Nîmes, 18e et barragiste, à huit journées de la fin du championnat.

89% de chances de maintien pour l'ASSE

ASSE Credit Photo - Icon Sport

Selon les calculs de Fabien Torre, maître de conférences en Informatique et rattaché à la faculté des Sciences de l'Université de Lille​, l'ASSE a 89% de chances de se maintenir en Ligue 1 et de ne pas finir dans les trois derniers du classement. Au prochain match, les hommes de Claude Puel feront face justement aux Crocos, le 4 avril, dans une rencontre capitale dans la course au maintien.