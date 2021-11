ASSE : Puel reçoit un soutien légendaire qui va calmer les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le match entre l'ASSE et Clermont s'annonce couperet dimanche à Geffroy-Guichard (15h) et les supporters des Verts ont rajouté à ces difficultés en lançant un rassemblement en amont de la rencontre pour matérialiser leur ras-le-bol.

Tancé, Claude Puel peut d'ores et déjà compter sur un soutien de poids : Hervé Revelli. Le meilleur buteur de l'histoire de l'ASSE croit au maintien des Verts et ne s'est pas privé d'ériger le Castrais en homme de la situation.

« Je suis pour ceux qui soutiennent le club, pour le gars qui va sauver l’ASSE. Je pense que Claude Puel va nous sortir de là, c’est l’homme de la situation. Une relégation ? Je n’y pense même pas. Je ne vois pas les Verts en deuxième division. Quand on regarde l’ensemble des matches de championnat, je regarde les équipes avec nous en bas et celles du milieu de tableau et je me dis que ce n’est pas possible, a expliqué le meilleur buteur de l'histoire de l'ASSE dans le Dauphiné Libéré. On va souffrir mais on va s’en sortir. Maintenant il faut prendre des points à la maison, il faut se lâcher. Il faut que les joueurs lorsqu’ils rentrent sur le terrain, regardent le maillot qu’ils portent et se disent qu’ils vont tout donner pour ça. Parce que si on plonge en deuxième division, c’est tout un club qui sera en danger. Il faut vraiment un déclic et à partir du moment où il viendra, Saint-Étienne va remonter. J’espère que ce sera samedi contre Clermont. »