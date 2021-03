ASSE : Puel reçoit une bonne nouvelle après le couac Khazri !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

La crise s'étale à l’ASSE. Hier, on a encore eu droit à un petit extrait de la gestion aléatoire des Verts avec l’épisode Wahbi Khazri. Alors que la Tunisie est déjà qualifiée pour la CAN, l’attaquant stéphanois a rejoint les Aigles de Carthage et ne jouera pas puisqu’il est forfait pour les deux matches au programme !

Ce dossier n’a donc ni queue ni tête, qui plus est au cours d’une période où l’ASSE doit faire bloc dans une opération maintien qui nécessite l’union sacrée permanente. Heureusement pour Claude Puel, l’horizon semble se dégager au sujet des cas positifs au Covid.

Aouchiche autorisé à jouer avec les U20 français

Après Jessy Moulin hier, Adil Aouchiche a été contrôlé négatif pour la deuxième fois en quelques jours. Conséquence : le milieu offensif de l’ASSE est autorisé à rejoindre la sélection U20 française. En compagnie d'Aïmen Moueffek, l’ancien joueur du PSG affrontera Le Havre ce samedi.

