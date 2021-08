ASSE : Puel reçoit une bonne nouvelle avant le LOSC, Gourvennec est bien armé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Les supporters de l’ASSE ont hâte de vivre un vrai choc de L1. Déçus par l’entame de la saison des Verts à domicile contre le FC Lorient (1-1), les fans du club ligérien pourraient se rattraper devant le LOSC samedi à Geoffroy-Guichard dans l’un des chocs de la 3e journée de L1 (21h).

Pour ce faire, Claude Puel pourrait recevoir une bonne nouvelle. Celle-ci concerne Romain Hamouma. Dans son édition du jour, Le Progrès confirme ce que Jacky Bonnevay a confié lors de la rencontre de dimanche : titulaire face au RC Lens pour son 300e match sous le maillot vert et impliqué sur l'ouverture du score de Wahbi Khazri (2-2), le natif de Lure n’a été remplacé à la pause que par simple précaution après une gêne à la hanche.

Si rien ne dit qu’il sera opérationnel face au LOSC, la séance du jour après une journée de repos pourrait donner un premier élément de réponse sur l’état de santé de l’attaquant de 34 ans. Pour rappel, l'intéressé composait le trident offensif de l'ASSE à Bollaert en compagnie de Khazri et Denis Bouanga.

Du côté de Jocelyn Gourvennec, on est déjà bien armé. Si Renato Sanches a été opéré hier au genou et sera indisponible au moins six semaines, L’Équipe assure que son compatriote Xeka (hanche) est espéré à l'entraînement cette semaine et pourrait débuter à Saint-Étienne. Tiago Djalo (suspendu lors des 2 premières journées) pourrait aussi en être.

