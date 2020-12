ASSE : Puel reçoit une nouvelle très fâcheuse avant Angers

L’ASSE est sur un fil. Si les hommes de Claude Puel ne perdent plus, leur manque de variété et de confiance dans le jeu ne leur donnent pas encore la possibilité de dominer leurs adversaires. Ce fut le cas devant le LOSC (1-1) puis le Dijon FCO (0-0) malgré un net redressement collectif.

Il en faudra plus pour confirmer dès vendredi face au SCO d’Angers en ouverture de la 14e journée de L1 (21h). Pour ce faire, il faudrait déjà que Puel dispose d’un groupe étoffé à sa disposition. Harold Moukoudi (23 ans) sera-t-il en mesure d’en faire partie ? Rien n’est moins sûr à l’instant T tant le défenseur central des Verts a subi un traitement de choc dimanche en Bourgogne.

« Harold Moukoudi est resté aux soins, hier, pour la reprise de l’entraînement, explique Le Progrès dans son édition du jour. Il faut dire qu’il est sorti en claudiquant du stade Gaston-Gérard après avoir pris plusieurs boîtes de l’attaquant dijonnais Mama Baldé. S’il a les chevilles qui ont enflé ce n’est pas parce qu’il a pris la grosse tête mais parce que Baldé ne l’a pas ménagé. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

Nous avons besoin d'un Hamouma et d'un Bouanga plus décisifs ! Un retour au premier plan passera forcément par des joueurs cadres plus importants...

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ici ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/FmuauDQKFG