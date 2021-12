Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

👥 Le groupe de 21 joueurs convoqué pour #ASSESRFC . 🔙 @TimotheeKolo , @Zaydou_Youssouf et 𝘌𝘵𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘯 🧑‍🎓 𝘠𝘢𝘯𝘪𝘴 𝘓𝘩𝘦𝘳𝘺 et 𝘕𝘢𝘣𝘪𝘭 𝘖𝘶𝘦𝘯𝘯𝘢𝘴 (👋 #FormationASSE ) pic.twitter.com/m5TnRvagkV

Les 21 Verts pour le match de Rennes

Claude Puel a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le match entre l'ASSE et le Stade Rennais ce dimanche (13h). Comme prévu, les trois suspendus de Brest (Green, Kolodziejczak et Youssouf) font leur retour. Seuls Hamouma, Neyou et Silva manquent à l'appel.