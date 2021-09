ASSE : Puel repris de volée... à Nice !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Claude Puel avait fait du bon boulot à Nice il y a quelques années avant de ne pas être prolongé par sa direction suite à divers différends, mais il faut croire qu'il n'a pas laissé de bons souvenirs à nos confrères de Nice-Matin. Dans son résumé du match ASSE-Nice (0-3), le quotidien du Sud-Ouest s'est en tout cas payé le Castrais, en y allant de bon cœur...

« Face à une faible équipe stéphanoise, l'OGC Nice n'a pas eu à forcer son talent dans le Chaudron, a-t-on pu lire dimanche matin. Le Gym de Galtier a de la ressource et construit dans la solidité, tout le contraire d'une équipe stéphanoise aux abois, sans défense, et dirigée par un entraîneur, Claude Puel, qui multiplie les choix incompréhensibles et dont le public stéphanois a demandé pour la première fois la démission, en plus de celle des dirigeants qui essayent de vendre un club de légende désormais au bord du précipice. Les Aiglons ont mangé les Verts dès l'entame de la rencontre. A peu près aussi mobiles que les statues de l'île de Pâques, les trois de derrière à Sainté (Sow, Moukoudi, Nadé) étaient de surcroît pénalisés par un système en 3-4-3 pas fait pour eux. »