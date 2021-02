ASSE : Puel retire une satisfaction majeure de la victoire contre Metz (1-0)

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But : Claude, quels sont vos sentiments après cette première victoire à domicile depuis cinq mois ?

Claude PUEL : On prend trois points. Ce n'est pas arrivé souvent ces derniers temps, surtout à la maison. Ça fait 7 points sur les trois derniers matches, avec deux clean sheets. C'est satisfaisant. Je suis satisfait aussi de ce qu'on a produit. On a fait de bonnes choses en première mi-temps et après le but on a bataillé. On a gardé la structure face à une équipe très athlétique. On n'a pas concédé d'occasions. On a été très costauds.

C'était un match fermé...

C'était engagé. L'adversaire n'avait pas perdu depuis le début de l'année. C'est d'autant plus encourageant.

« On a mis le bleu de chauffe. On répond présent »

Pourquoi avez-vous opté pour une défense à trois ?

Mathieu Debuchy était indisponible. On a testé ce dispositif à l'entraînement et j'ai estimé qu'il était le plus approprié pour ce match. Je suis satisfait de l'ensemble. La défense a bien fonctionné, le milieu a été très performant. On est restés bien équilibrés. C'était vraiment intéressant. Romain Hamouma a fait énormément de bien par sa qualité technique et ses déplacements, ses appels. Il a mis un joli coup franc. Il s'est fait mal sur une rotation mais j'espère qu'il reviendra vite.

Avec 7 points d'avance sur Nantes, vous respirez mieux ?

Non. Il faut rester concentrés. Le championnat est très difficile et personne ne renonce. On voit qu'une équipe comme Lorient remonte. Il faut continuer de batailler. En ce moment, on est dans la bonne démarche même si je n'avais pas aimé notre première mi-temps contre Nantes. On a mis le bleu de chauffe. On répond présent. Sur ce match de Metz, on aurait aimé un peu plus de jeu, mais l'adversaire a mis beaucoup d'intensité et on a su rester costauds. On a fait un match plein.