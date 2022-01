ASSE : Puel, Romeyer, Khazri, Debuchy, Ravichak... les propos marquants de l'année 2021

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

« Ruffier ça a été assez simple. Dès mon entame, au deuxième match contre Bordeaux, je lui ai donné un conseil sur un renvoi depuis le banc de touche. Il s’est tout de suite exprimé très vertement. Depuis que je suis entraîneur, je n’avais jamais entendu ça de la part d’un joueur à son entraîneur. Je ne pouvais pas admettre ces choses par rapport à un groupe et par rapport à la relation joueur-entraîneur. »

Claude Puel, sur RMC

« L’objectif, ici à Saint-Étienne, c’est la Ligue des Champions dans deux ou trois saisons. »

Claude Puel, dans So Foot

« Certaines choses dites sur Adil Aouchiche sont dures. Il est dans les temps de passage. Il n’a que 19 ans. C’est de l’apprentissage. Il progresse. »

Claude Puel, en conférence de presse

« On m’a convoqué trois jours avant la fin, dans le bureau du président, avec Roland, avec le coach et Soucasse et donc le coach m’a annoncé qu’il ne comptait pas renouveler mon contrat la saison suivante. C’était un non catégorique, c’était son choix. »

Mathieu Debuchy, sur Sainté Inside

« Nous avons effectué une ultime proposition. Parce que deux dirigeants de Zamalek lors de notre proposition à 4.5M$, nous ont expliqué que si nous passions à 5M$ plus les bonus, le deal serait finalement conclu. Les négociations sont longues, parce que soit nous n'avons pas de réponse, soit certaines personnes cherchent à toucher des commissions. C'est ce qui a retardé les échanges. Si le transfert ne se fait pas, je donnerais des noms, de gens qui sont intervenus pour toucher de l'argent sur ce transfert. »

Roland Romeyer, sur la chaîne égyptienne Al-Nahar

« Pour moi, c'était la bonne décision d'être prêté à Saint-Etienne. J'ai eu un peu d'air frais. Malheureusement, j'ai ensuite dû me faire opérer - mais le principal était que j'étais un peu éloigné du FC Cologne car c'était devenu pesant pour tout le monde. Maintenant je suis de retour et tout le monde est content. J'ai subi deux interventions chirurgicales, une aux adducteurs et l'autre aux dents. Je ressens encore quelque chose aux adducteurs, mais ce n'est pas nouveau, ça me fait mal depuis dix ans. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus marcher, c'est pourquoi j'ai dû me faire opérer ».

Anthony Modeste, au média allemand Express

« S'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis. Quand je vois mes treize ans de présidence, je suis fier de ce qu'on a fait. »

Roland Romeyer, sur France Bleu

« On doit se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup plus. »

Wahbi Khazri sur PrimeVideo

« J’ai adressé deux offres. La première, de 30 M€, en juin. Refusée. Puis, plus rien. La seconde, de 60 M€, plus 40 M€ à injecter tout de suite dans l'actif du club, sous réserve de l'étude de la data room. »

Norodom Ravichak, dans L'Equipe

« Je peux injecter entre 40 et 50 M€ dans la trésorerie afin de permettre au club de régler la problématique de la CAN lors du mercato d’hiver et du maintien ».

Olivier Markarian, dans L'Equipe

« J'ai rencontré Roland Romeyer chez des amis. Je lui ai présenté les grandes lignes de mon projet. Il n’y a pas un actionnaire unique, mais plusieurs, dont des fonds d’investissement. Nous ferons également appel au grand public. J'ai souscrit au projet socio porté par des supporters à titre personnel. Je vais rassembler les gens et les fonds nécessaires pour racheter l’ASSE. Je vais mobiliser les entreprises, les décideurs locaux, parce qu’on ne peut pas laisser partir à l’étranger ce monument national qu’est l’ASSE. »

Serge Bueno, dans Le Progrès

«Je souhaiterais que la vente de l'ASSE se fasse avant la fin de l’année 2021.»

Roland Romeyer, dans Le Progrès

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DEMAIN, IL SERA TROP TARD...

L'ASSE doit profiter de ce mois de janvier pour enregistrer d'autres recrues afin de mener à bien l'opération maintien !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/mHgvm05vbi — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 11, 2022