ASSE : Puel, vers un horrible record et la sortie après Metz ?

Depuis plusieurs semaines, Claude Puel avance comme un funambule au-dessus du vide pour conserver sa place sur le banc de l’ASSE. Et pour cause : les Verts n’ont gagné aucun de leurs 13 derniers matches de L1 (6 nuls, 7 défaites) et peuvent, s’ils ne s’imposent pas aujourd’hui à Metz, établir la plus longue disette de son histoire.

Malgré ce bilan famélique, le manager général de l’ASSE a conservé un peu de crédit grâce à deux nuls arrachés dans les derniers instants, lors du derby contre l’OL (1-1) et face à Angers, la semaine dernière (2-2). « Ceux qui le connaissent affirment que rien ne le fera abdiquer. Face aux hypothèses sur sa succession qui circulaient ces dernières semaines, Puel a dénoncé des fake news », rappelle L’Équipe dans son édition du jour.

« Ma situation n’a jamais été abordée », a encore clamé Puel jeudi en conférence de presse au sujet de ses échanges avec les dirigeants de l’ASSE. Selon le quotidien sportif, son discours reste conquérant mais il serait assez improbable de le voir rester en cas de revers à Saint-Symphorien d’autant que si cette semaine, ce sont les dirigeants stéphanois qui en ont pris pour leur grade, sa cote de Puel reste au plus bas aux yeux des supporters des Verts.

