ASSE : Puel s'est trouvé un nouveau patron, Pierre Ménès est sous le charme

L’ASSE est en train de redresser la tête. Pour le plus grand plaisir de leurs fidèles supporters, les hommes de Claude Puel viennent en effet d’enchaîner deux victoires face à Clermont avant la trêve (3-2) et à Troyes dimanche grâce à un but sublime de Miguel Trauco (1-0).

Dans son analyse de la rencontre, Pierre Ménès a mis en avant le « très joli but » du latéral gauche péruvien mais aussi et surtout une « victoire méritée sous l’impulsion d’un excellent Boudebouz », il est vrai fort à son aise dans l’Aube.

L’international algérien en ferait même presque fait oublier Wahbi Khazri, qui endosse le costume de super-héros de l’ASSE depuis le début de la saison. Face à l’ESTAC, Boudebouz a par exemple touché pas moins de 111 ballons, record du match, et a intégré l’équipe type de la 14e journée grâce à son excellent 8 dans L’Équipe.

« l'une des 2 offres (projet Markarian ou projet Roussier) serait de l'ordre de 18 millions € pour les actionnaires (auxquels il faut compter plusieurs dizaines de millions pour éponger la dette et injecter de l'argent sur le marché des transferts). »



