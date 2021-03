ASSE : Puel s’offre un redoutable allié qui fait des misères à l’OL et au FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE voit son avance sur ses poursuivants fondre comme neige au soleil. Après une embellie bienvenue en début d’année, le matelas de douze points d’avance sur le barragiste a de nouveau fondu après la défaite mercredi contre le RC Lens à Geoffroy-Guichard (2-3).Les Verts ne comptent aujourd’hui plus que cinq unités d’avance sur Nîmes (18e) et devront lutter jusqu’au bout pour assurer leur maintien en Ligue 1.

Pour ce faire, les hommes de Claude Puel semblent compter sur un allié inattendu : la VAR. L’Équipe a ainsi établi un classement des équipes qui ont le plus bénéficié de ses décisions depuis la lancement de la saison. C’est le RC Strasbourg qui pointe en tête de celui-ci avec 6 décisions en sa faveur (contre 1 seule en sa défaveur). Le total est donc de +5.

Le FC Nantes pas vraiment aidé par la VAR

Le Stade Rennais (+4) et le SCO d’Angers (+3) complètent le podium tandis que l’ASSE arrive au 8e rang avec un ratio de +2 (4/2). En fond de classement arrive le FC Nantes avec un débours de -6 (3/9) ! Juste devant l’OL et un résultat de -4 (5/9) et le Montpellier HSC et un total de -4 (2/6). Suffisant pour avoir un impact sur le classement final de la Ligue 1 ?