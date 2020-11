ASSE : Puel serait prêt à redonner une seconde chance à Khazri

Claude Puel a dressé un état des lieux franchement inquiétant vendredi en conférence de presse. Le technicien castrais a prévenu : c’est une équipe de l’ASSE bancale qui accueillera le Montpellier HSC ce dimanche à Geoffroy-Guichard (13h).

Victimes de plusieurs absents pour cause de blessure, les Verts vont pourtant devoir trouver un moyen de se relancer après quatre défaites de rang. Pour ce faire, Puel pourrait être enfin prêt à relancer Wahbi Khazri. Dans son édition du jour, L’Équipe croit savoir que l’international tunisien sera titulaire en pointe du 4-2-3-1 stéphanois contre le MHSC.

Charles Abi serait en effet un peu trop court pour occuper ce poste-clé, devant la rugueuse défense héraultaise composée de Pedro Mendes et Daniel Congré. Derrière Khazri, Romain Hamouma évoluerait en meneur de jeu axial aux côtés d’Adil Aouchiche à gauche et Denis Bouanga à droite. On notera enfin la présence de Gabriel Silva au poste de latéral gauche.