ASSE : Puel sort du silence, des extraits ont déjà fuité !

Claude Puel et l'ASSE, c'est terminé depuis quelques semaines. Et de toute évidence, cela n'aura vraiment pas été brillant, avec des résultats catastrophiques et une équipe première aux portes de la Ligue 2 cette saison. Ce qui n'empêche pas le Castrais, bien entendu, d'avoir sa version de l'histoire et de vouloir la raconter.

Ce sera le cas, ce dimanche, sur les ondes de Europe 1 au micro de Jacques Vendroux, un proche de Puel. Le site, le quotidiendusport, s'est déjà procuré quelques extraits de cet entretien. Qui prouve que Puel ne partage pas la même conception des moyens financiers que Roland Romeyer. Ce dernier estimait en effet que Puel aurait pu recruter l'été dernier, mais qu'il ne l'avait pas souhaité.

Extrait. "On n’a pas pu faire de recrutement durant quatre mercatos. Quatre mercatos que j’ai dû subir parce qu’il fallait essayer de limiter la masse salariale et créer des joueurs pour essayer de les vendre plus tard, et d’avoir des bonnes conditions financières pour le futur du club. Je ne m’attendais pas à ce que le club soit dans cette situation quand je suis arrivé. Mais à partir de là, ce qui était important, c’était tout simplement de donner le meilleur, de les aider tout simplement à passer cette situation et passer cette étape.

Avec mon staff, on a donné et on a fait le maximum en essayant, avec les possibilités qu’on avait, de développer certains jeunes du centre de formation avec lesquels on a beaucoup travaillé et qui, je l’espère, permettront à ce club de se sauver et de représenter des ressources financières quand ils auront besoin de combler les déficits."

